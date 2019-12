Angelina Jolie avrebbe potuto recitare per gli 883

ROMA - L'ex ragazza di 'Non è la Rai' Alessia Merz, ospite a "Vieni da me", ha rivelato che nel 1998 prese il posto di Angelina Jolie nel film degli 883 'Jolly Blu'. Il regista inizialmente aveva infatti pensato di affidare il suo ruolo alla nota attrice di Hollywood, all'epoca ancora agli esordi.

«È successo! È vero! Stefano Salvati, per il film degli 883, decise di scegliere me al posto di Angelina Jolie dei primi tempi! Non lo so, forse aveva sbattuto la testa! Però, è un grande orgoglio. All'epoca, ero più famosa di lei, sì, dopo 'Non è la Rai', avevo fatto anche la velina...», ha confidato durante l'intervista rilasciata nel programma di Caterina Balivo su Raiuno.