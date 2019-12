Mariah Carey, vacanze di Natale rovinate: l'ex tata le fa causa

NEW YORK - Mariah Carey è stata denunciata dalla sua ex tata. La cantante ha iniziato il periodo delle vacanze natalizie con un pensiero in più, visto che Maria Burgues l'ha accusata di averla sottopagata e di non averle lasciato neanche il tempo necessario per fare la pausa pranzo durante il periodo in cui ha lavorato per lei. La donna, che ha prestato servizio per la pop star tra il 2017 e il 2018, era stata ingaggiata per prendersi cura dei gemellini di otto anni avuti da Mariah con l'ex marito Nick Cannon, ovvero Moroccan e Monroe.

Secondo alcuni documenti legali ottenuti dal sito TMZ, Maria avrebbe detto di non essere stata pagata a sufficienza per il lavoro che è stata costretta a fare. Ha detto che la diva 49enne non le ha dato neanche il permesso di fare una pausa di dieci minuti ogni quattro ore di lavoro, come richiederebbe la legge, e che non le è stato neanche permesso di pranzare con calma. Maria ha inoltre detto di essere stata licenziata dopo essersi lamentata di una delle bodyguard della Carey, che l'avrebbe trattata male e che avrebbe quasi causato un incidente automobilistico perché alla guida con il cellullare in mano.

Non è ancora chiaro come finirà il processo.