Natale in Svizzera per Melissa Satta e Boateng

ST. MORITZ - L'anno scorso il Natale per loro non è stato certamente molto felice. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno infatti trascorso il 25 dicembre 2018 da separati. Di questi tempi dodici mesi fa erano in crisi profonda. Oggi però la situazione è completamente cambiata. Dall'inizio dell'estate l'ex velina e il calciatore, attualmente in forza alla Fiorentina, hanno dato un'altra chance al loro matrimonio. E le cose sembrano stare funzionando molto bene.

I due per festeggiare hanno deciso di concedersi una vacanza da sogno sulla neve. In questi giorni sono in Svizzera, più precisamente a Saint Moritz. Hanno portato ovviamente anche il figlio Maddox, nato 5 anni fa. Sui rispettivi profili Instagram hanno condiviso diversi scatti in cui appaiono in posa per l'obiettivo con le caratteristiche montagne dell'Engadina sullo sfondo. Poi in alcune Stories si sono mostrati anche in atteggiamenti molto teneri, tra baci sulla bocca e passeggiate romantiche sotto la neve. Chissà che Maddox non possa presto diventare un fratello maggiore.

Solo qualche tempo fa Melissa ha spiegato che un'altra gravidanza è nei progetti, anche se non subito. «Un altro figlio? Perché correre? Ora non proprio. Diciamo che in questo momento sono concentrata tantissimo sul mio lavoro. Ma se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox», ha fatto sapere.