Sarà una Natale «casual» per J. Lo

NEW YORK - Jennifer Lopez ha intenzione di trascorrere un Natale molto «casual» con i suoi affetti più cari. L'attrice e cantante, che insieme all'ex marito Marc Anthony ha i figli Max ed Emme, gemellini di 11 anni, e tra non molto sposerà il compagno Alex Rodriguez, ha in programma di trascorrere il 25 dicembre a casa insieme ai familiari in maniera molto tranquilla e rilassata.

«Il giorno di Natale per noi è sempre molto casual», ha fatto sapere. Ha poi aggiunto che la mattina si aprono i regali, si fa colazione insieme e si sta in compagnia. Inoltre per entrare nell'atmosfera natalizia tutti indossano pigiami coordinati a tema.