Ian Ziering non vuole più mantenere l'ex moglie

LOS ANGELES - Ian Ziering, noto al pubblico per aver interpretato il ruolo di Steve nella famosa serie tv anni '90 'Beverly Hills 90210', ha detto di aver accettato di dare un assegno di mantenimento all'ex moglie Erin Kristine Ludwig a condizione che la donna si metta attivamente alla ricerca di un lavoro per potersi mantenere da sola al più presto.

L'attore, che aveva sposato Erin nel 2010 e si è separato da lei dopo nove anni, ha fatto sapere attraverso una richiesta formale, inoltrata all'ex tramite gli avvocati che si stanno occupando della causa di divorzio, di desiderare che la donna diventi autosufficiente.

È stato lo stesso Ian a rendere pubblica, quest'anno, la notizia della separazione. Lo ha fatto tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ha scritto: «È con il cuore colmo di dolore che vi annuncio la fine del matrimonio mio e di Erin. I nostri rispettivi impegni lavorativi ci hanno portato a stare sempre più tempo lontani e negli ultimi anni questa cosa ha distrutto il nostro rapporto».

Il 55enne dopo la rottura ha continuato a parlare bene della sua ex moglie e l'ha sempre lodata come donna e madre. La coppia ha infatti due figli, Mia, 8 anni, e Penna, 6. «È una delle donne più incredibili che io abbia mai incontrato e non potrei chiedere madre migliore per i nostri figli», ha fatto sapere sempre tramite social.