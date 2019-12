Taylor Swift e la gavetta 

NEW YORK - Taylor Swift sente di essere fortunata per non aver avuto successo immediatamente. La cantante si trasferì a Nashville quando aveva solo 14 anni e firmò un contratto per il suo primo disco, ma ritiene sia un bene che le sue canzoni non siano diventate popolari per diverso tempo. Questo le ha dato modo di adattarsi a una vita molto complessa.

Parlando con il magazine Vogue ha detto che la sua hit 'Love Story', divenuta un successo quando lei aveva circa 18 anni, non l'ha colta impreparata, visto che aveva già passato molto tempo nel mondo della musica country prima di entrare in quello della musica pop e diventare un fenomeno internazionale.

Oggi secondo lei è diverso. «Gli artisti emergenti oggi sono lanciati nella stratosfera come fossero la palla di un cannone e non sono assolutamente preparati per il successo», ha detto.