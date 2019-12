«Dal set di “Star Wars” porto a casa amicizia e tante risate»

ZURIGO - È uno dei tre protagonisti della nuova trilogia di “Star Wars” che è tornata nei cinema proprio in questi giorni con “Star Wars: l'ascesa di Skywalker”. John Boyega (27 anni) interpreta Finn, ex-milite imperiale disertore e con un passato tutto da scoprire. Lo abbiamo incontrato per parlare proprio del suo “cineastropanettone”.

Con questo terzo film si conclude una saga intera, John, come ci si sente?



È davvero surreale, anche considerando che si tratta di una cosa generazionale... Nel 1977 non ero nemmeno un pensiero nella testa di mio papà!

Cosa porterai con te dal set di “Star Wars”?



Tutte le risate che ci siamo fatti, con Daisy Ridley e Oscar Isaac. E anche le chiacchierate, abbiamo parlato davvero di tutto... Sono stati anni preziosi.

Qualche punto basso?



Ce ne sono stati, non lo nascondo: ci sono state diverse scene fisicamente impegnative da ripetere più e più volte. Oppure quando stai morendo di fame e, per le esigenze del set, non puoi mangiare... E anche quando ti manca la famiglia, a me è mancata un sacco la mamma. L'ho chiamata un sacco di volte su FaceTime!

Le hai fatto qualche “soffiata” sui segreti del film?

A lei non interessa un granché del film, vuole solo sapere come sto!

Ora che sei una star, c'è qualcosa che ti manca?

Penso che sia impegnativo per chi ama uscire, semplicemente le cose cambiano. Io preferisco stare a casa, se voglio fare festa sono gli amici a venire da me.

Il passato hai difeso alcune tue compagne di cast dagli insulti dei troll social, come la vedi oggi?



Uguale. I fan hanno diritto alla loro opinione, ma devono sempre e comunque essere rispettosi. Chi fa il bullo online non è altro che un debole.