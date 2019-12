La carriera di Michael Bublé non è finita

BURNABY - Fino a qualche tempo fa si pensava che la carriera di Michael Bublé potesse essere finita. Dopo che a suo figlio Noah era stato diagnostico un cancro, nel 2016, il cantante aveva infatti deciso di prendersi una lunga pausa dal lavoro per concentrarsi sulla famiglia. Alla pop star venne detto che la sua carriera avrebbe subito un tracollo se si fosse allontanato per molto tempo dal panorama musicale mondiale.

Ecco cosa ha raccontato lui stesso: «Quando ho deciso di prendermi una pausa per occuparmi della mia famiglia e di mio figlio, non sapevo se sarei potuto tornare a cantare e riscuotere lo stesso successo». «Diversi sponsor non facevano altro che dirmi: 'Ascolta Mike, se lasci è finita per te. La gente ti dimentica in fretta. Lo fa. Ti allontani e passano automaticamente alla cosa successiva, al cantante che viene dopo di te'», ha aggiunto il 44enne.

Michael oggi può fortunatamente tirare un sospiro di sollievo dato che il figlio ha sconfitto la malattia. L'artista è tornato anche a esibirsi. Ha rivelato di essere scoppiato a piangere dopo il suo primo concerto al Croke Park di Dublino la scorsa estate. In un'intervista ha detto: «Essere ritornato a cantare e a suonare dopo così tanto tempo è stata un'emozione grandissima. Sono scoppiato in lacrime due ore dopo aver cantato al Croke Park di Dublino. È stato davvero grandioso, ero felicissimo».