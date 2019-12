Jane Fonda arrestata nuovamente alla vigilia dei suoi 82 anni

WASHINGTON - Alla vigilia del suo 82esimo compleanno, Jane Fonda è stata arrestata ieri sera per la quinta volta davanti a Capitol Hill, dove da tre mesi manifesta per l'emergenza climatica ogni venerdì, in coincidenza con i Fridays For Future lanciati dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg.

«Happy birthday to you», hanno cantato gli attivisti quando i poliziotti hanno fatto scattare le manette ai polsi della star, vestita di rosso e sempre sorridente. Oggi l'attrice due volte premio Oscar trascorrerà quindi il suo genetliaco in carcere, come aveva previsto lei stessa.