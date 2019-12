Channing Tatum e Jessie J si sono lasciati

LOS ANGELES - Sembra che Channing Tatum e Jessie J si siano lasciati. L'attore 39enne era legato alla cantante da circa un anno, ma il rapporto sarebbe già arrivato al capolinea. Una fonte ha raccontato a 'Entertainment Tonight' che l'addio non è stato particolarmente traumatico e che i due rimangono comunque buoni amici. Pubblicamente però né Channing né Jessie hanno voluto commentare i rumors.

Questa notizia arriva a pochi mesi di distanza da un concerto di Los Angeles durante il quale Jessie ha cantato una nuova canzone dedicata proprio alla star di 'Magic Mike'. Nel testo, tradotto in italiano, si legge: «Ovunque tu vada, so che voglio seguirti, facciamoci una promessa oggi. Rimaniamo calmi, non corriamo troppo. Nessuna pressione, divertiamoci e basta, non è una gara. Se sarà per sempre, rimaniamo semplicemente innamorati».

Jessie e Channing hanno sempre mantenuto grande riserbo sul loro rapporto, ma lei lo scorso anno aveva utilizzato i social per rispondere a chi l'aveva messa a confronto con l'ex moglie di lui, Jenna Dewan, con cui la star di Hollywood ha una figlia di sei anni, Everly. «C'è una storia che è tornata ad essere pubblicata più volte da alcuni giornali, vengo paragonata esteticamente ad un'altra bellissima donna e si chiede ai lettori di scegliere chi di noi sia la più bella. Sono arrabbiata e imbarazzata per il fatto che il mio nome è stato tirato in ballo in questa vicenda. Non è una cosa che mi fa piacere, assolutamente no. Sono una donna che supporta tutte le donne. Amo tutte le donne e non me ne starò in silenzio se alcuni media continuano costantemente a fare questi confronti. Siamo tutte belle», aveva fatto sapere.