Tiziano Ferro per cinque sere sul palco di Sanremo

SANREMO - Tiziano Ferro salirà sul palco dell’Ariston in tutte le cinque serate del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico della 70esima edizione, Amadeus.

Per i fan del cantante di Latina, fresco di nozze e di un nuovo album, si tratta di una bella notizia saperlo nella squadra di Amadeus. Che ha commentato: «Sono felice. Cosa farà? Sicuramente canterà, per sapere il resto dovete aspettare».

Saremo 2020 si terrà dal 4 all’8 febbraio. Tra gli ospiti sono già stati annunciati Fiorello e Roberto Benigni, che manca all’Ariston dal 2012. Non ci sarà, invece, Jovanotti, impegnato in febbraio in un tour in bici in Perù.

E sulla presenza femminile sul palco, Amadeus non si è ancora sbilanciato. Si è parlato di "Dieci donne per me". «Diciamo che ci saranno almeno due donne a sera, con storie ed età diverse. Ma niente nomi».

La lista dei 20 Big in gara sarà annunciata il 6 gennaio.