Francesca Manzini dall'ospedale: «Ho sconfitto un piccolo male»

MILANO - Francesca Manzini, che è stata tra i protagonisti della prima edizione di "Amici Celebrities", è stata operata. Ad annunciare che sarebbe finita in sala operatoria era stata la stessa imitatrice tramite un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram il 18 dicembre. «Domani a quest'ora chiuderò gli occhi per un po' perché sconfiggerò un piccolo male che mi ha toccata», aveva spiegato.

«Non voglio insegnare niente a nessuno, e non sono nessuno per farlo però il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni», aveva aggiunto nella clip.

La 29enne, che ieri mattina si è sottoposta a un delicato intervento, ha fatto sapere in giornata di stare bene e di aver superato con successo l'operazione. «Ho vinto io! E me ce so pure truccata tiè», ha scritto accanto a una foto condivisa sul social che la ritrae con il sorriso nel letto di ospedale.

Francesca aveva già parlato della sua malattia durante un'ospitata a "Verissimo" poco dopo la sua partecipazione al talent di Canale5. «Mi ammalai perché stavo prendendo coscienza di quello che vedevo. Non l'ho vista come una punizione, è proprio un lasciarsi andare. Sono stata anoressica per tre mesi e mezzo e subito dopo sono entrata nella bulimia, per sei anni. Ho vissuto male», aveva raccontato durante l'intervista rilasciata nel programma condotto da Silvia Toffanin.