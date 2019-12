«Sì, ho davvero dovuto incendiare col lanciafiamme quegli stuntmen»

LOS ANGELES - Leonardo DiCaprio ha dato veramente fuoco agli stuntmen nel film 'C'era una volta a... Hollywood'. L'attore 45enne, che ha interpretato il personaggio di Rick Dalton nell'ultimo film di Quentin Tarantino, ha rivelato la verità sul lanciafiamme utilizzato sul set per dare fuoco ai soldati nazisti e a un membro della famiglia Manson.



Parlando con il magazine Variety ha detto: «Durante il primo giorno di riprese in cui ho dovuto utilizzare il lanciafiamme è stato tutto molto difficile. Avevano creato questo tunnel. Comunque si sono presentati tutti i migliori stuntmen, è stato incredibile. Ho dovuto dargli fuoco veramente con il lanciafiamme. Mi sono sentito in colpa verso di loro, ma poi mi sono sentito male anche io perché il calore ha iniziato a tornare indietro verso di me, sulla mia faccia. Mi sono venuti dei mal di testa forti quel giorno. Per fortuna eravamo all'aria aperta».



Brad Pitt, coprotagonista della pellicola, ha ammesso di essersi fatto delle grasse risate quando ha letto nel programma del giorno che Leonardo avrebbe dovuto girare quella scena. Pitt, che nel film interpreta Cliff Booth, ha detto: «Quando ho letto che quel giorno avrebbe dovuto girare quella parte, sono scoppiato a ridere», ha confessato.