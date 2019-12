Arriva The Witcher, sguainate il telecomando

LOS GATOS - Elfi, nani, mostri... e ovviamente i witcher. Arriva domani su Netflix la serie originale ispirata dalla Saga di Geralt di Rivia, divenuta celebre negli ultimi anni grazie anche al successo della trilogia videoludica prodotta da CD Projekt.

Nei panni del brizzolato protagonista ci sarà Henry Cavill, che non ha fatto segreto della sua passione per i videogiochi, ai quali dedica «un'enorme quantità di ore». In un'intervista rilasciata per l'occasione a GQ, l'attore ha spiegato di trovare spesso rifugio tra joypad, mouse e tastiera.

«Ogni volta che esco di casa devo essere super attento. Anche quando hai un look orribile, trovi gente pronta a scattare foto», che poi finiscono in rete. E così i videogiochi diventano una fuga da quella realtà a volte troppo stressante; l'ideale per «scappare» perché «uscire ha l'effetto contrario».

La prima stagione della serie sarà composta da otto episodi. Una seconda stagione è già stata annunciata lo scorso mese.