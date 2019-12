Cecilia Rodriguez: «Ho sofferto per il paragone con Belen» 

ROMA - Cecilia Rodriguez, ospite di "Rivelo", ha raccontato che essere paragonata alla sorella maggiore Belen non le è mai piaciuto e ha anche ammesso di aver sofferto per questo motivo.

«All'inizio mi faceva male. Col tempo ho imparato a gestire le critiche...», ha confidato la bella argentina durante l'intervista rilasciata nel programma condotto da Lorella Boccia. «Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c'era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti», ha aggiunto.

La 29enne ha poi parlato della storia d'amore con Ignazio Moser e ha rivelato di non aver ancora sposato l'ex ciclista perché teme che dopo le nozze qualcosa si possa rompere. «Vorrei sposarmi ma sono un po' frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora...», ha spiegato.

Cecilia ha infine ricordato la sua esperienza al "Grande Fratello Vip" e ha confessato di essere rimasta in contatto con poche delle persone conosciute all'interno del reality show di Canale5. La Rodriguez ha anche ammesso di non sentire più neanche Giulia De Lellis, con cui sembrava aver stretto un bel rapporto nella Casa di Cinecittà. «Giulia l'ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l'amicizia è altro!», ha concluso.