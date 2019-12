Non vuole sentire la sua voce registrata: Adam Driver abbandona intervista radio

NEW YORK - A molti non piace sentire la propria voce registrata, ma questo è quantomeno un problema se sei un attore i cui film vengono visti da milioni di persone. È il caso di Adam Driver che, intervistato da radio NPR, ha lasciato lo studio a metà programma perché non voleva ascoltare una breve clip tratta da uno dei suoi ultimi film, “Storia di un matrimonio”.

«Non sappiamo davvero perché se ne sia andato», ha dichiarato a “Variety” Danny Miller, il produttore di “Fresh Air”, la trasmissione incriminata. L’attore 36enne si trovava in uno studio di New York mentre il presentatore, Terry Gross, era a Filadelfia. Quando Gross ha fatto partire un estratto di 20 secondi dell’interpretazione di Driver di “Being Alive”, parte della colonna sonora di “Storia di un matrimonio”, la star ha semplicemente abbandonato l’edificio.

La cosa ha lasciato tanto più sorpresi i responsabili di NPR per il fatto che, conoscendo la reticenza di Driver a riascoltarsi, avevano proposto all’attore di togliersi le cuffie durante la clip. Una soluzione che l’artista aveva del resto accettato di buon grado quando era stato intervistato dall’emittente l’ultima volta, nel 2015. Questa volta, però, qualcosa dev’essere andato storto.

Driver non ha risposto alle richieste del portale d’informazione di un commento. Oltre a “Storia di un matrimonio” di Noah Baumbach, uscito in ottobre, il divo californiano figura in questa stagione cinematografica anche in “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”, dove interpreta il Leader Supremo del Primo Ordine, Kylo Ren.