Jay-Z e Kanye hanno fatto pace

NEW YORK - Parlare di ascia di guerra è forse eccessivo, ma Jay-Z e Kanye West - autori a quattro mani di pagini indelebili della storia dell’Hip Hop e, più in generale, della musica - hanno finalmente risolto la disputa legale sorta un paio d’anni fa attorno alla piattaforma di streaming musicale Tidal.

Nel 2017, il produttore di Chicago si era separato dalla piattaforma per non aver ricevuto alcuni bonus legati al suo album “The Life Of Pablo”, pubblicato al tempo in esclusiva proprio su Tidal. La vicenda ha generato vertenze legali e sfoghi vari, tra palchi e studi di registrazione.

La “faida” però è definitivamente alle spalle. I due sono stati visti insieme in pubblico per la prima volta in anni al party per i 50 anni di un loro illustre collega, Sean “Diddy” Combs.