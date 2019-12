E se Barron ci avesse provato, a sabotare le elezioni di papà nel 2016?

LOS ANGELES - Un bimbo di 10 anni, preoccupato per «gli effetti dell'impatto devastante della possibile presidenza del padre sulla sua vita, sulla sua nazione e sul mondo in generale», si muoverà per boicottarne gli sforzi elettorali.



È questo il soggetto di una sceneggiatura cinematografica, ancora senza produzione, che vede come improbabile protagonista... Barron Trump.

“Barron: una storia di amore, perdita e pesanti eredità" (“Barron: A Tale of Love, Loss & Legacy”), dello sceneggiatore Nicolas Curcio è stata valutata come "miglior sceneggiatura non ancora prodotta", dall'annuale rapporto Black List stilato da 250 professionisti di Hollywood. Attualmente il progetto non ha attirato l'interesse di nessun produttore e/o finanziatore.

Il giovane Barron - figura peraltro spesso al centro delle attenzioni mediatiche - nell'ipotetico film tenterà di sabotare gli sforzi e le ambizioni presidenziali di papà Donald, durante la corsa del 2016.