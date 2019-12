Jessica e Michelle, se la musica è un “affare di famiglia”

STABIO - Spesso capita che la musica scorra in un'intera famiglia.

E, sicuramente musicale, è la casa di Stabio in cui vivono Jessica (24 anni) e Michelle (21 anni) Lipari - sorelle ed entrambe cantanti - che di recente si sono distinte sul palco di concorsi canori prestigiosi.

Jessica, infatti, ha rappresentato la Svizzera sul palco delle finali europee del Tour Music Fest a Roma, mentre Michelle porterà la bandiera ticinese alle finali dello Swissvoice Tour di Neuchâtel a fine dicembre.

Per conoscerle meglio abbiamo pensato di proporre loro... un'intervista doppia!

Presentati ai nostri lettori!

Jessica: Ciao a tutti i lettori di tio.ch e 20 minuti! Io sono Jessica Lipari, 24 anni, abito a Stabio e sono la terza di 4 figlie femmine. Si, lo so già cosa state pensando, «povero papà» ma vi assicuro che non è così.

Michelle: Mi chiamo Michelle Lipari, ho 21 anni e vivo a Stabio, anche se tra poco mi trasferirò a Mendrisio.

Cosa fai nella vita?

Jessica: Attualmente lavoro in una multinazionale a Lugano, appena diplomata come Economista Aziendale e spesso amo definirmi una cantante.

Michelle: Attualmente assistente di studio medico ma sono anche un’aspirante cantante alla quale piace anche ballare latino-americano e reggaeton.

Come mai hai iniziato a cantare?

Jessica: È una cosa di famiglia. Ricordo che la mia prima esibizione è stata durante una festa di paese, durante carnevale, travestita da principessa. Ho cantato “Heidi”, mia madre era cosi fiera di me.

Michelle: La musica è una compagna fedele di tutta la mia famiglia, quindi il canto, il ballo e gli strumenti musicali hanno sempre fatto parte della mia vita.

Cosa ti piace di più del cantare?

Jessica: Diciamo che quando canto, posso veramente essere me stessa raccontando una storia scritta su pentagrammi.

Michelle: Quando canto, prima di tutto, mi diverto e mi sento libera. Riesco a non pensare a nulla, solo alla gioia del momento ritagliandomi del tempo per me stessa e per chi mi ascolta.

Cosa pensi prima di salire sul palco?

Jessica: Sinceramente, non riesco a pensare a nulla, l’adrenalina è troppo forte, l’unico pensiero fisso è: «Non vedo l’ora di salire e cantare».

Michelle: Mamma mia... possiamo dire che quell’attesa è sempre infinita? Però poi, quando salgo l’ultimo gradino che mi separa dal palco, tutto si trasforma in un’esperienza unica.

Qual'è la tua canzone preferita?

Jessica: Non ne ho una in particolare, tutto cambia dalla mattina alla sera, in base al mio stato d’animo.

Michelle: Direi che in questo momento è assolutamente “I love you” di Billie Eilish.

E l'artista preferita/o?

Jessica: Difficilissimo! Ne ho tantissimi! Partendo dalla mitica Whitney, svoltando verso Celine Dion, arrivando per la grande Beyoncé.

Michelle: Come detto prima, Billie Eilish. Amo il fatto che sia completamente fuori dagli schemi. Secondo me porterà una rivoluzione nel campo musicale.

Non c'entra ma... il tuo piatto preferito?

Jessica: Tutto quello che esce dalla cucina della mia formidabile mamma Tina.

Michelle: Che domande, qualsiasi cosa cucini la mia mamma Tina!

Una qualità che invidi di tua sorella?

Jessica: Sicuramente la sua indifferenza verso i pregiudizi delle persone e le sue note gravi.

Michelle: Oltre ai suoi acuti? La sua spontaneità.

Un palco sul quale ti piacerebbe un sacco cantare?

Jessica: Fantasticando? Quello del Super Bowl, okay non è un palco, allora direi quello dell’Eurovision Song Contest.

Michelle: Sarei onorata di poter stare sul palco dell'Eurovision Song Contest rappresentando la Svizzera.

Talent sì o talent no?

Jessica: Assolutamente sì, è pur sempre una nuova esperienza da aggiungere al CV.

Michelle: Ma certo! Penso che sia giusto provare. Ha mai fatto male a qualcuno “mettersi in gioco?”

Progetti per il futuro?

Jessica: Avendo finalmente portato a termine la mia formazione economica, penso che la prima cosa da fare sia quella di imparare a suonare la chitarra e magari provare a scrivere degli inediti.

Michelle: Ora come ora? Costruire una carriera nell’ambito musicale. Vediamo cosa riesco a fare!

JML