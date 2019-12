Amka Films: 3 le produzioni ticinesi in corsa a Soletta

SOLETTA - Saranno ben tre le produzioni targate ticino portate da Amka Films alle Giornate del cinema di Soletta il prossimo 21-29 gennaio. In concorso per il Prix du Public, infatti, ci sarà il già apprezzatissimo “Love me tender” di Kaudia Reynicke.



La storia di Seconda, ragazza afflitta da agorafobia che sarà costretta ad abbandonare il suo eremo casalingo, è già stato apprezzato in diversi festival del cinema, ed è stato proiettato a Locarno e Toronto.



Nella sezione Panorama, sarà in gara anche “Amazonian Cosmos” di Daniel Schweizer, un documentaria che tratta l'esodo verso la “civiltà” di due tribù amerindiane.



Infine in lizza per il premio Panorama short, ci sarà “Monsieur Pigeon” di Antonio Prata, che racconta l'incredibile storia di Giuseppe un uomo la cui vita è dedicata alla cura dei piccioni: animali bistrattati che difende e sfama anche a rischio della sua incolumità.

Amka Films