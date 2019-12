Il Natale di “Last Christmas” è brillante (ma non troppo)

LUGANO - C'è stato un momento nella storia del cinema, che possiamo comodamente situare a cavallo degli anni 2000, in cui il mondo intero guardava al Regno Unito in attesa di commedie brillanti che diventavano poi blockbuster mondiali.



Un successo, questo, figlio di una congiuntura particolarmente positiva fra attori di calibro, sceneggiature e registi in straforma. Culmine di questa “stagione british” è molto probabilmente il cinepanettone londinese “Love Actually” con una varietà di situazioni, gag e cast da urlo.



L'idea di questo “Last Christmas”, nelle sale da questa settimana, è di sterzare un po' la barca tutta kolossal di oggi per farci ritornare a piacere le commedie romantiche, soprattutto sotto Natale. E, almeno considerando il box-office con 100 milioni d'incassi netti netti, pare che di potenziale da sfruttare ce ne sia.



Protagonista della vicende è la tribolata Kate (Emilia Clarke) dalla vita in disordine (scopriremo poi il perché) ma che è costretta a regalare sorrisi a destra e a manca durante le sue giornate da dipendente di un negozio a tema natalizio. L'incontro che la rimetterà sulla retta via sarà quello con un ragazzo, Tom, che però non è quello che sembra.



È senza dubbio un film con molte sorprese questo “Last Christmas” che però convince solo fino a un certo punto. Se la messa in scena natalizia e la colonna sonora a tutto George Michael sono davvero perfette, qualche appunto ci va di farlo sia alla protagonista sia alla scrittura.



Emilia Clarke, che conosciamo perlopiù nei panni di Daenerys de “Il Trono di Spade”, è carinissima e ci prova con tutta sé stessa. Vero è che, prima di portarsi un film di questo tipo sulle spalle, un po' di palestra deve ancora farla. Altra cosa un po' stonata i richiami all'attualità, fra Brexit e xenofobia, forse un po' troppo sgraziati.



In ogni caso, per passare una serata in leggerezza al cinema, magari con la propria dolce metà, “Last Christmas” resta un candidato a cui è difficile resistere.

Universal