Harry Styles dal vivo a Inglewood, ecco com'è stato il concerto

LOS ANGELES - Quella di questo venerdì al Forum di Inglewood (CA) è stata certamente una serata indimenticabile per chi c'era, anche per i 4 fortunati che hanno vinto il biglietto (e il viaggio) messo in palio da 20 Minuten, 20 minuti e tio.ch.

Sul palco, ma già lo saprete, c'era nientepopodimeno che Harry Styles. L'occasione del live è di quelle ghiotte: il lancio del nuovo disco “Fine Line” uscito proprio quel giorno lì. Il palazzetto, ma che ve lo diciamo a fare, era tutto esaurito.

«Probabilmente questa sarà l'unica volta che suoneremo il disco per intero», ha spiegato la star 25enne alla folla presente, prima di accingersi a cantare in sequenza tutti i 12 pezzi dell'album. Da segnalare l'estrema gentilezza e l'attenzione alle fan presenti all'evento.

Terminata dalla A alla Z la scaletta di “Fine Line”, però, lo show è tutt'altro che finito. Anzi, a dire il vero, si inizia proprio con il buon vecchio rock n' roll con il suo singolaccio tutto chitarre “Kiwi”. Altra chicca il brano “Sign of times” al quale il giovane cantante cambia una strofa da «Welcome to the final show» in «Welcome to the first show», che classe!

La vera sorpresa però viene introdotta da Harry in maniera decisamente inattesa: «Per me è stata una luce, e probabilmente anche per molti di voi», ha spiegato introducendo sul palco la leggenda del rock – e cantante dei Fletwood Mac – Stevie Nicks.



La 71enne e il britannico si sono esibiti in un duetto riproponendo il classicone della band “Landslide”. Dopo la performance il commento di un estatico Styles: «Davvero, figo, no?».