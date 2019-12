J.J. Abrams per promuovere l'ultimo Star Wars è andato su... Fortnite

LOS ANGELES - È talmente popolare che, ormai, vale tanto quanto YouTube, Facebook e compagnia per quanto riguarda l'aspetto promozionale.



Non è un caso, quindi, che Disney abbia scelto il videogioco “Fortnite” di Epic per promuovere ancora un po' il suo “Star Wars: l'ascesa di Skywalker” che arriverà nelle sale ticinesi proprio questo mercoledì 18 dicembre.



Per l'occasione questo sabato il regista J. J. Abrams si è palesato in persona sull'isola del celebre sparatutto a eliminazione, sfoggiando un avatar ad hoc (vedi foto), per salutare gli appassionati e mostrare una clip inedita dell'ultimo episodio della nuova trilogia di fantascienza.

Non per tutti è stato un accesso facile, però, come riportato dal Los Angeles Times - infatti - i server qualche problemino per il sovraccarico di giocatori connessi ce l'hanno avuto, eccome.

Protagonisti del mini-video, e non poteva essere altrimenti, il trio composto da Rey, Finn e Poe alle prese con una delle più classiche infiltrazioni in una base imperiale.

E, dopo la proiezione, spade laser (e combattimenti da veri jedi) per tutti gli alter-ego dei videogiocatori presenti.