Colin Firth divorzia ed è subito trending topic su Twitter

LONDRA - La notizia del divorzio di Colin Firth ha fatto impazzire la rete, scalando la classifica dei trending topic su Twitter. Sui social le fan si sono scatenate lanciandosi in improbabili offerte di matrimonio… Anche in stile Bridget Jones, come potrebbe essere altrimenti? Il periodo natalizio sembra propizio, come nel film che ha reso l'attore britannico l'uomo ideale per ogni donna single nel mondo... Anche con un maglioncino imbarazzante.

Il premio Oscar è stato sposato 22 anni con l’italiana Livia Giuggioli. Lo staff della coppia ha trasmesso un messaggio semplice e chiaro: «Colin e Livia Firth si sono separati. Mantengono una stretta amicizia e rimangono uniti nel loro amore per i loro figli. Chiedono gentilmente la privacy. Non ci saranno ulteriori commenti». E così con garbo e tanta ironia il web si è riempito di meme. L'obiettivo è semplice: «Andiamo a salvare il nostro Mark Darcy».

Le fan quando scoprono che #ColinFirth è di nuovo sul mercato pic.twitter.com/cwTvf3qUMQ — SingerDany89 ⍟ (@SDany89) December 14, 2019

#ColinFirth ora che siamo a Natale tornerà da Bridget Jones con il mitico maglione pic.twitter.com/SNsgOAU4lh — Gi. 🎄✨🍸 (@Giuli_________) December 14, 2019

Andiamo a salvare il nostro Mark Darcy #ColinFirth pic.twitter.com/U4sAvqZrPF — ۞ Rebs ⎊ (@rebecammi) December 14, 2019

Colin Firth che si separa dalla moglie.

La moglie che ha messo le corna a Colin Firth.



Io: pic.twitter.com/ypEzqiL5Z1 — Bliss. (@TheOrwellian) December 14, 2019

Mi sono giusto messa una cosina addosso#ColinFirth pic.twitter.com/0djA4S9tul — Raf (@la_persi) December 14, 2019

Quando su Twitter si è sparsa la voce che #ColinFirth ha divorziato (mi si vede poco, ma nella foto ci sono anch'io!) pic.twitter.com/tH3leZ7Alv — LadyJack (@BooksPrincess) December 14, 2019

Io che mi preparo a girare tutte le feste di Natale cercando Colin Firth che è tornato single pic.twitter.com/uVd1Exoajs — SilviaW🎶 (@silviawoot) December 14, 2019

E le mie amiche dopo aver saputo del divorzio di #ColinFirth : pic.twitter.com/QoPLa0KlEF — The one where (@Theonewhere2) December 14, 2019