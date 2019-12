Ecco i segreti per un matrimonio perfetto (secondo Nick Jonas)

LOS ANGELES - Nick Jonas ha detto che per avere un matrimonio felice bisogna concentrarsi sulle priorità della propria coppia, soprattutto se si è costretti a stare molto tempo lontani perché si deve viaggiare per il mondo per lavoro.



Il cantante, che è convolato a nozze circa un anno fa con Priyanka Chopra, è ormai abituato a fronteggiare problemi come la lontananza dalla sua dolce metà visto che sia lui che la moglie sono spesso in città o anche continenti diversi. Il musicista è infatti attualmente impegnato con il tour mondiale dei Jonas Brothers, insieme ai suoi fratelli.



Parlando con "Entertainment Tonight" ha dichiarato: «Abbiamo passato quasi quattro mesi in giro per il mondo a causa dei nostri impegni lavorativi. È stato interessante vedere come abbiamo affrontato questo periodo. Abbiamo un equilibrio molto solido nel nostro rapporto. Nonostante tutto siamo coscienti del tipo di vita che conduciamo entrambi e capiamo le esigenze l'uno dell'altra. Questa è la cosa più importante», ha aggiunto.



Nick, che durante la recente premiere losangelina del film "Jumanji: The Next Level", di cui fa parte del cast, è stato raggiunto da Kevin e Joe, ha rivelato che a sua moglie è dispiaciuto non essere stata al suo fianco durante l'evento. «Lei è in India in questo momento, sta girando un film. Le sarebbe piaciuto esserci perché lei adora Jumanji. Purtroppo non è potuta venire ma non poteva lasciare il lavoro», ha concluso.