Cosa hanno in comune oltre al nome?

LONDRA - Elizabeth Hurley ha rivelato durante la trasmissione «Watch What Happens Live!» che lei e la regina Elisabetta non hanno solo il nome in comune. L’attrice è bersagliata da uno stalker che prende di mira anche Sua Maestà.

La star ha rivelato che un individuo le invia regolarmente lettere. L’allerta è alta da parte del suo staff. Così è anche per la Regina.

Parlando di fan eccentrici l'attrice infatti ha spiegato: «C'è un pazzo che, non so nemmeno se mi è permesso dirlo, insegue solo due persone: io sono una di loro e l'altra è la Regina d'Inghilterra».