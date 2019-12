Emma adora i suoi fan feticisti: «Sono i miei preferiti»

ROMA - Emma, ospite del programma radiofonico "I Lunatici", ha parlato del rapporto con i suoi fan e ha rivelato che i feticisti sono gli ammiratori che preferisce. «I feticisti sono i miei fan preferiti, ogni tanto mi chiedono le foto di piedi e qualche volta gliele mando, perché non ci vedo niente di male. Sono sempre gentili», ha raccontato la cantante durante l'intervista rilasciata nello show condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

L'artista di origini salentine ha poi nuovamente rassicurato tutti sul suo stato di salute. «Sto bene, ho ancora quella sensazione di fifa, è stato un momento abbastanza tosto, ma grazie a Dio è andato tutto bene, meglio di così non poteva andare», ha fatto sapere.

La 35enne ha poi ammesso che la malattia l'ha cambiata profondamente e l'ha resa ancora più fragile. «Quando passi attraverso determinate porte non puoi tornare indietro, ma puoi guardare avanti con una visione completamente diversa. Io sono diventata ancora più fragile, ancora più sensibile, ma lo vivo come un miracolo, non come un impoverimento», ha aggiunto.

Emma, che è stata tra i protagonisti dell'ultimo film di Gabriele Muccino, "Gli anni più belli", che uscirà a febbraio 2020, ha infine parlato della sua esperienza sul set, la prima da attrice. «Esperienza incredibile. Molto faticosa, è un ambiente diverso dalla musica, non avevo mai recitato, non avevo termini di riferimento. Non sapevo se stavo facendo bene o male, però ho seguito l'istinto e mi sono totalmente affidata a Gabriele Muccino. Tutti sono stati carini e gentili con me, è stata una esperienza meravigliosa, ho vissuto una seconda vita che mai avrei pensato di poter vivere. È stato pazzesco», ha concluso.