Neo e John Wick, ma il vero protagonista sarà Keanu Reeves

LOS ANGELES - Neo e John Wick insieme? Non si incroceranno sullo stesso schermo, ma poco ci manca. I prossimi capitoli delle saghe di “The Matrix” e “John Wick” - con Keanu Reeves nella veste di storico protagonista - arriveranno infatti nelle sale cinematografiche (per il momento si parla di quelle americane) nello stesso giorno.

Se da una parte Lionsgate aveva già cerchiato da mesi la data del 21 maggio 2021 per il quarto film del letale sicario, il tutto ha assunto però contorni epici quando Warner Bros. ha comunicato che in quello stesso giorno riattiverà (dopo 16 anni) la connessione con la “Matrice”, portando sul grande schermo il seguito della trilogia firmata dalle sorelle Wachowski.

La rete ovviamente non ha perso tempo e ha ribattezzato la giornata come il "Keanu Reeves Day". Certo, non sappiamo ancora quale sarà il ruolo di Neo nel nuovo capitolo. Su chi sarà il protagonista di quel 21 maggio però non ci sono dubbi.