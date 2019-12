Michelle Hunziker: «Orgogliosissima di mia figlia Aurora»

MILANO - Michelle Hunziker ha detto di essere molto orgogliosa di sua figlia Aurora Ramazzotti, che a soli 23 anni vive e si mantiene da sola. La conduttrice ha spiegato che per lei l'indipendenza è molto importante perché permette di essere liberi. «L'indipendenza economica ti rende libera di amare chi vuoi. Ancora oggi è fondamentale», ha dichiarato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Grazia".

«Aurora non deve perdere tempo. È intelligente, in gamba. A 23 anni già conduce un programma in radio tutti i giorni, vive da sola e si mantiene. Ma il tempo è prezioso, la differenza nella vita la fa solo chi lotta per raggiungere i suoi obiettivi, chi ha fame», ha aggiunto.

La 43enne è poi tornata a parlare del suo rapporto con i social ma soprattutto con gli hater e ha rivelato che l'unica maniera per riuscire ad affrontarli è ignorarli. «Li ignoro. L'hater esiste solo se reagisci. C'erano anche prima dei social, solo che non avevano voce. Sono dei rosiconi che ti seguono per disturbarti, trovano gusto nella provocazione. Se davvero non piacessi loro, avrebbero la possibilità di non seguirmi», ha spiegato.

Michelle ha poi ammesso che le uniche persone in grado di ferirla sono solo quelle a cui tiene veramente. «Chi mi ferisce davvero? Ci riesce chi amo, quando non si fida di me e delle mia capacità. Sul lavoro sono meno vulnerabile, punto sulla professionalità, so fare un mestiere e ci metto tutta me stessa. Se non piace, pazienza, me ne faccio una ragione», ha concluso.