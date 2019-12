Shawn Mendes non può mentire a Camila Cabello

LOS ANGELES - Shawn Mendes non riesce a mentire alla fidanzata Camila Cabello. La cantante ama il fatto che il suo fidanzato 21enne abbia un cuore «puro» ed è convinta dopo qualche mese di relazione che lei stessa abbia imparato da lui a trovare il modo di liberarsi delle energie negative.

Parlando in una nuova intervista ha spiegato: «Penso che lui abbia questa energia pura e libera. A volte mi dice cose tipo, 'Ho dovuto parlare con questa persona perché mi faceva male al cuore'. Ha bisogno di lasciar andare i pesi che lo affliggono per essere davvero libero. E credo che sia una cosa bellissima. Ho imparato a fare lo stesso anche io, quando sento che c'è dell'energia negativa tra me e un'altra persona o che il mio cuore non si sente bene per qualche ragione, mi chiedo cosa devo fare. Lui ha questa purezza, non credo che abbia la capacità di mentire perché gli farebbe troppo male al cuore dopo».

«Lui è una persona davvero pura, ha costantemente bisogno di liberarsi dei pesi che lo affliggono», ha continuato. La 22enne ha poi detto che quando guarda la sua dolce metà si dimentica completamente che Shawn è un personaggio pubblico famosissimo. «Lo guardo solo come un essere umano, sempre», ha concluso.