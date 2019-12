Lizzo è la "Entertainer dell'anno"

NEW YORK - Greta Thunberg non è l'unica personalità scelta da Time per il suo consueto premio annuale.

I "Guardiani dell'anno" sono i funzionari statali che hanno testimoniato nell'inchiesta che ha portato all'impeachment di Donald Trump. "Atleta dell'anno" sono le componenti della squadra di calcio femminile campione del mondo. Il boss di Disney Bob Iger è l'"uomo d'affari dell'anno".

Infine c'è Lizzo, eletta "Entertainer dell'anno". Il 2019 è stato un anno d'oro per l'attrice e cantante, che è arrivata in vetta alle classifiche musicali e ha preso parte a un film di successo come "Hustlers" ("Le ragazze di Wall Street - Business Is Business").

La 31enne spiega che nulla è cambiato in lei: è sempre stata una paladina della body positivity, fa da tempo musica ottimista e si è trovata a essere un personaggio mainstream così, quasi da un giorno all'altro. «È cambiata la cultura» ha spiegato a Time.

keystone-sda.ch (Chris Pizzello)