“Captain Marvel” è il film con più errori del 2019

LOS ANGELES - Campioni di incassi, sì, ma anche zeppi di errori.

Due dei blockbuster dell'anno “Avengers: Endgame” e “Captain Marvel” sono sul podio fra i film con più incongruenze e/o sbagli dell'anno, lo sostiene il portale moviemistakes.com.

A contare come "papere" sono sia gli errori di scrittura (dialoghi che non hanno senso, cronologicamente sbagliati) sia di messa in scena (tipo oggetti che scompaiono, che non potrebbero esserci, barbe che ricrescono e così via). E, stando al portale cinefilo, pare che anche i grandi registi non siano poi così precisini.

Per quanto riguarda il 2019, quindi, la pellicola della supereroina interpretata da Brie Larson primeggia con 59 errori, tallonata dagli Avengers (52), terzo “Midsommar” (45). Il film con più errori di sempre, invece? “Apocalypse Now” con 559 sbagli, davanti a “Gli Uccelli” di Hitchcock (547).

La classifica per il 2019

1. Captain Marvel (59)

2. Avengers: Endgame (52)

3. Midsommar (45)

4. Stuber - Autista d'assalto (43)

5. Batman: Hush (42)

6. Aladdin (34)

7. Alita: Angelo della battaglia (31)

8. Kim Possible (25)

9. The Irishman (22)

10. I morti non muoiono (18)

Quelli con più errori di sempre

1. Apocalypse now (559)

2. Gli Uccelli (547)

3. Il mago di Oz (431)

4. Superman 4 (418)

5. Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna (392)

6. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (323)

7. Harry Potter e la camera dei segreti (297)

8. Lo Squalo (291)

9. Il Signore degli anelli: il Ritorno del re (288)

10. Titanic (281)