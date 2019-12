LOS ANGELES - Gigi Hadid preferirebbe «morire» che dover andare in palestra. La modella 24enne si tiene in forma andando in bici e nuotando all'aperto, ma ha fatto sapere che non scambierebbe mai una passeggiata tra i boschi con una corsa sul tapis roulant perché odia stare chiusa tra le mura dei centri fitness.

Al magazine Traveller ha fatto sapere: «Non posso andare a correre in palestra, piuttosto preferisco morire. Sono cresciuta all'aria aperta, quindi la cosa che preferisco fare è attività di questo genere. Vado in bici ovunque e quando ho tempo nuoto nell'oceano».

Sebbene non ami le palestre, occasionalmente Gigi va in un centro specializzato nella box che si chiama Gotham Gym. Nel 2016 aveva detto di adorare l'atmosfera di quel posto. «Quando vado lì mi sento come a casa. Non gli importa se sono una modella o com'è il mio corpo. Quello che gli interessa è che tiri dei pugni ben assestati e io voglio essere giudicata per questo quando mi decido a quest'attività», aveva spiegato.

Fin da piccola la Hadid ha praticato moltissimi sport. «Per 12 anni sono stata una giocatrice di pallavolo, sono sempre andata a cavallo e faccio boxe tutti i giorni», aveva rivelato qualche tempo fa.