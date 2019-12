Juice WRLD morto mentre il suo aereo veniva perquisito

CHICAGO - La morte del rapper Juice WRLD non ha ancora una causa ufficiale. L’esame autoptico effettuato ieri non ha dato risultati determinanti e prima di potersi pronunciare, i medici dovranno procedere con ulteriori esami tossicologici e istologici. Secondo quanto emerso nelle ultime ore però - come riportano i media d’oltreoceano - a provocare la crisi che ha stroncato il 21enne sarebbe stata una dose letale di pillole di Percocet (una combinazione di ossicodone e paracetamolo, utilizzata per il trattamento a breve termine del dolore, ndr.).

Un incidente che probabilmente si poteva evitare. Andando con ordine: a bordo dell’aereo su cui viaggiavano Juice WRLD e il suo entourage c’erano poco più di 30 chilogrammi di marijuana, una bottiglia di codeina e tre armi da fuoco. Ad attendere il volo all’aeroporto di Chicago c’erano infatti sia agenti dell’FBI che della FAA (Federal Aviation Administration). E sembra che - stando ad alcuni testimoni - il rapper abbia ingurgitato una manciata di pillole nel tentativo di nasconderle alle autorità.

Pochi minuti dopo, mentre stava attraversando l’aeroporto a piedi, il 21enne ha avuto un collasso. I soccorsi hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz’ora, ma senza successo. Due dei suoi addetti alla sicurezza sono invece stati arrestati per detenzione di armi da fuoco. Solo uno di loro aveva un regolare permesso.