Dal Ticino a Roma per essere premiata da Mogol

LUGANO - Si è esibita sul palco, ha ricevuto l’applauso del pubblico e il grande Mogol le ha consegnato il premio che porta il suo nome. Lei è Matilde Casalini, ha 17 anni, vive a Soragno e fa la cantautrice.

La giovane luganese ha partecipato sabato alla finale europea del Tour Music Fest (The European Music Contest) presso l’Auditorium del Massimo di Roma. Matilde ha voluto portare la nuova musica made in Ticino verso l’Europa, nella categoria cantautori. «Artisti speciali - come li ha definiti sul palco l’organizzatore Gianluca Musso durante le premiazioni finali -, che oltre alla voce e all’interpretazione condividono la loro vita nei testi, trasmettendo emozioni».

La 17enne aveva conquistato la giuria durante la finale nazionale che si è svolta il 17 novembre a Biasca, aggiudicandosi un posto nella competizione europea del concorso per cantanti emergenti. Dopo un cammino di sei mesi in cui il Tour Music Fest ha attraversato Italia, Malta, Regno Unito, Svizzera e Spagna, la giuria presieduta da Mogol e Kara Dioguardi ha valutato nel weekend il percorso e l’esibizione dei cantanti in gara.

Matilde non ha trionfato nella categoria “cantautori”, ma il suo inedito “Come un gioco” è stato premiato da Giulio Rapetti in persona, che le ha consegnato il premio Mogol, una borsa di studio per un corso di formazione al Centro europeo di Toscolano (Cet), la scuola di Mogol.

Il Tour Music Fest è una manifestazione nata in Italia nel 2007 per supportare gli artisti del futuro. Si tratta di un evento dedicato alla musica emergente europea, in cui i giovani artisti possono farsi conoscere da una commissione capitanata da Mogol e Kara Dioguardi e di cui fanno parte personalità di case discografiche e di etichette indipendenti, musicisti e produttori artistici, nonché esponenti di Berklee - College of Music, tra le più conosciute università musicali al mondo, partner della manifestazione. Il Cet di Mogol offre la possibilità di seguire una formazione con laboratori, attività artistiche e lezioni con coach professionisti.

Tour Music Fest