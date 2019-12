Vanessa Incontrada, in lacrime parla di bellezza: «La perfezione non esiste»

ROMA - Se n'è sentite dire di ogni da hater e media che era «ingrassata», non era «più quella di una volta» e chi più ne ha. Vanessa Incontrada, ha deciso di prendersi la sua piccola rivincita... in diretta tv.

Il suo monologo sulla bellezza femminile in diretta Rai nel programma “20 anni che siamo italiani” è diventato virale fra clip su Youtube e condivisioni social. «La perfezione, non esiste. Avrei voluto saperlo prima, dovrebbe essere fra i primi insegnamenti che ci danno... Pensavo di dover essere perfetta per trovare l'uomo della mia vita».

«A volte vorrei parlare alla Vanessa di 20 anni fa, e darle un piccolo consiglio: "Smetti di voler essere diversa da quello che sei, tanto la perfezione non esiste"... Tutti mi volevano diversa, ho tentato di essere "giusta" dimenticando di essere felice», si è confidata la Incontrada.

«Fossi nata negli anni '30 dove c'era un altro canone di bellezza sarei andata benissimo. Ma invece siamo nel 2000 e avere le forme è sbagliato... Adesso posso sorriderne, ma non è stato sempre così, perché a volte le critiche feriscono, partono da un cellulare e arrivano dritte allo stomaco», ha continuato per concludere (in un momento di grande commozione): «l'importante è essere orgogliose di sé e circondarsi di persone che ci vogliono bene».