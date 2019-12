Costanza Caracciolo a "Verissimo": «Sono al sesto mese»

MILANO - Costanza Caracciolo è incinta del suo secondo figlio, o meglio della sua seconda figlia. L'ex velina ha infatti annunciato ufficialmente la lieta novella dopo che per mesi sui giornali di gossip si era parlato della probabile gravidanza.

È stato il profilo Instagram di "Verissimo" a far sapere che nell'intervista rilasciata al programma di Canale5 la bionda ha confermato per la prima volta la notizia.

Durante la chiacchierata nel salotto tv, la 29enne ha spiegato il motivo per cui ha aspettato tanto prima di far sapere a tutti della cicogna in arrivo e ha anche rivelato a che mese si trova ora. «Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza», ha detto.

Appena lo scorso anno la bionda di origini siciliane e il marito Bobo Vieri sono diventati genitori per la prima volta. Hanno infatti accolto al mondo la piccola Stella, che tra poco diventerà così una sorella maggiore. I due si sono anche sposti in gran segreto a marzo di quest'anno in municipio a Milano.