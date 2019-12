Nuovo look per Pink

LOS ANGELES - Pink si è rasata la testa. La cantante 40enne ha deciso di abbandonare la sua chioma bionda per un nuovo look in vista di Natale e ha mostrato un'immagine che la ritrae con i capelli cortissimi su Instagram. Accanto a un'immagine in cui appare con le ciocche dei capelli appena tagliati in mano e con la parte alta della testa rivola verso l'obiettivo, ha scritto: «Li ho lasciati andare».

Questo cambio di look ha subito riscosso un certo successo. L'attrice Kate Hudson, che in passato si era rasata la testa proprio come la pop star, ha commentato: «È una cosa davvero liberatoria». Anche il marito di Pink, Carey Hart, con cui la stella della musica ha i figli Willow, 8 anni, e James, 2, ha apprezzato la scelta. «Mi piacciono!!!», ha scritto sotto l'immagine social. Poi Salma Blair, l'attrice che aveva rasato i suoi capelli mentre stava affrontando alcuni trattamenti per combattere la Sclerosi Multipla, ha commentato: «Siamo gemelle!».

Recentemente Pink ha spiegato che nel 2020 si prenderà una lunga pausa dal mondo della musica dopo aver passato alcuni anni davvero intensi e stressanti. Nel 2017 ha infatti pubblicato l'album 'Beautiful Trauma', mentre quest'anno ha lanciato il disco 'Hurts 2B Juman'. Ha fatto poi tanti concerti in giro per il mondo, ma ora è arrivato il momento di dedicare attenzioni ed energie a sé stessa e alla sua famiglia.