Taylor Swift: «Le donne non sono delle incubatrici»

NEW YORK - Taylor Swift pensa che le donne siano più che "incubatrici". La cantante 29enne ha incoraggiato le donne ha sentirsi in pieno controllo della propria vita e a rispondere alle persone "maleducate" che gli chiedono quando hanno intenzione di avere dei figli.

Parlando con il magazine 'People' ha spiegato: "Più le donne potranno far sentire la loro voce in situazioni sociali scomode, più sarà evidente quanto sono maleducate queste persone che chiedono alle ragazze, anche appena ventenni, quando hanno intenzione di avere dei figli. E' un bene che noi possiamo rispondere, 'Hey, giusto per tua informazione, siamo più che delle incubatrici'. Non sono domande da farsi a qualcuno solo perché si tratta di donne a metà dei loro vent'anni".

Taylor ha anche ammesso che i rumour sulla sua vita privata le hanno creato disagio in passato. "Fin da quando sono giovane si parla tantissimo della mia vita privata. Avevo iniziato a pensare che qualsiasi cosa avessi fatto e che non avesse funzionato, come la fine di una relazione, potesse lasciare un segno su di me che sarebbe rimasto per sempre. Mi piace che nel mondo ci siano tante persone che sostengono che invecchiare non è un lento processo verso l'irrilevanza, la morte e il decadimento", ha poi aggiunto.