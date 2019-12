Il “vichingo” Sebalter si racconta

BELLINZONA - Sebalter sarà il "padrino" musicale della prossima edizione di Music on Ice, il tradizionale show sul ghiaccio di Bellinzona che andrà in scena il 10 e 11 gennaio 2020.

In questa video-intervista rilasciata agli organizzatori della kermesse il cantautore bellinzonese (all'anagrafe Sebastiano Paù-Lessi) ha parlato di sé e della sua carriera musicale. Dalla genesi del suo nome d'arte («È nato quando avevo 16 anni e sognavo la musica») alla sua curiosità e voglia di sperimentare («Una volta, due volte all'anno devo sempre inventarmi qualcosa di diverso») e quali conseguenze ha questa sua voglia di novità sul piano artistico.

Una delle "fughe" di Sebalter dalla sua "comfort zone" è sicuramente la partecipazione a Music on Ice: «Qui si esce completamente» ammette, ma «mi stimola per due motivi: non sono io l'attore protagonista ma sono parte di un team. C'è questo aspetto del ghiaccio, dell'inverno, che mi affascina tantissimo: l'ispirazione la trovo sempre in inverno... probabilmente sono stato vichingo in qualche altra vita».