Gwen Stefani arriva a Moon&Stars

LOCARNO - Una star della musica e del cinema made in Usa arriva a Moon&Stars: sabato 11 luglio dalle 21.45 in Piazza Grande sbarcherà Gwen Stefani.

L'ex voce dei No Doubt è una celebrità fin dagli anni Novanta: "Don't Speak" arrivò primo posto delle classifiche in Svizzera, ma anche in una decina di altri paesi del mondo. Nella sua carriera da solista ha battuto un record importante: "Hollaback Girl" è stato il primo download digitale a guadagnare più di un milione di dollari. Sabato 11 luglio il pubblico locarnese potrà gustare brani come "The Sweet Escape", "Rich Girl" o "What You Waiting For?".

Il nome dell'artista che aprirà il concerto alle ore 20 verrà annunciato successivamente.