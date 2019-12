Kate e il look shabby-natalizio

LONDRA - Kate Middleton ha manifestato ancora una volta tutto il suo entusiasmo nel pomeriggio trascorso in una fattoria del Buckinghamshire. Si tratta della Peterley Manor Farm, azienda sostenuta dalla charity Family Action di cui è appena diventata madrina.

In un'atmosfera tipicamente pre natalizia, la duchessa di Cambridge si è divertita con un gruppo di bambini festanti. I piccoli, fra un lavoretto e l'altro, l'hanno aiutata a scegliere gli alberi per le diverse sedi dell’associazione e per Kensington Palace.

Per l'occasione, la moglie di William ha sfoggiato un look che non è passato inosservato nella sua semplicità, più che adatto al contesto bucolico. I colori sono quelli delle feste, rosso e verde, e i vestiti già di qualche stagione passata. Un applauso per gli scarponcini da trekking con calzettoni pesanti bene in vista. Promossa!

keystone-sda.ch/STF (STRINGER)