Katy Perry e Orlando Bloom rinviano il matrimonio

LOS ANGELES - Sembra che Katy Perry ed Orlando Bloom abbiano deciso di rinviare il matrimonio. La coppia era determinata a sposarsi alla fine di quest'anno, ma è stata costretta a posporre la data del grande giorno almeno fino all'inizio del 2020 a causa dei loro pressanti impegni di lavoro.

Una fonte ha spiegato a 'E! News': «Volevano sposarsi velocemente, ma organizzare tutto e far combaciare le date sembra essersi rivelato più complesso del previsto. Le nozze prima dovevano essere a settembre, poi a dicembre e adesso sembra che non avverranno almeno fino all'inizio del prossimo anno. Katy vuole fare le cose in grande e ha in mente una location particolare».

I due avrebbero inoltre intenzione di celebrare due matrimoni, ma la lista degli ospiti non è ancora completamente pronta e quindi gli inviti non sono stati ancora spediti. L'insider ha aggiunto: «Sanno più o meno già chi invitare e sono a buon punto con tutti gli altri dettagli. Sperano di poter finalizzare il tutto presto perché sono eccitatissimi all'idea di diventare marito e moglie».

Recentemente Orlando, che ha già un figlio di 8 anni, Flynn, dall'ex moglie Miranda Kerr, ha recentemente rivelato che gli piacerebbe avere un figlio anche con Katy, ma che è importante che questo avvenga al momento giusto.