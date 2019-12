Nella lussuosa Via Nassa con la star ticinese di "Riccanza"

LUGANO – Spendacciona, viziata. Esagerata. Potrebbe essere definita così, Camilla Neuroni, 25enne cresciuta a Lugano, nota per la sua partecipazione al reality di MTV Italia, Riccanza, e per

le sue dichiarazioni sconcertanti sugli “svizzeri tutti ricchi”. Camilla ha accettato di mettersi in gioco davanti alle telecamere di Tio/ 20 Minuti. L’abbiamo portata in Via Nassa. La strada più “in” della Città sul Ceresio.

Per una malata di shopping compulsivo chissà che tentazione questa via…

«I malati di shopping compulsivo vanno dallo psicologo. Io faccio tanto shopping, ma dallo psicologo non ci vado».

Diamo un’occhiata alle vetrine?

«Mi piace tutto. I bracciali, gli anelli…».

Costano un occhio della testa. Chi ti compra queste cose?

«Tante arrivano dalla mamma. E quando il papà fa un regalo alla mamma, mi metto in mezzo anche io, così qualcosa arriva anche a me. Sono furba».

A "Riccanza" siete tutte capricciose. Camilla Neuroni è capricciosa anche nella vita?

«Sì molto. Capricciosissima».

Deve essere difficile essere il tuo fidanzato.

«Praticamente impossibile».

Il tuo uomo ideale?

«Quello che lavora tanto, tantissimo. E che al weekend mi porta a fare shopping».

Camilla, hai tanti spasimanti?

«Sì. Li avrei anche se non fossi famosa. C’è chi continua a fare commenti sulle mie labbra, per un piccolo lifting».

Da uno a cento, quanto ti senti bella?

«Mille, ovvio».

Sei sempre più odiata. Come va con gli haters?

«Ce ne sono tanti. Però qualsiasi persona che sia famosa ne ha. Se non li hai, non sei famosa».

In passato hai partecipato a Miss Earth Svizzera. Ti capita di fare beneficenza?

«Nel mio piccolo sì. Magari do vestiti, soldi… La mia famiglia ha adottato diversi bambini a distanza».

Quella che indossi è una pelliccia vera?

«Non si può dire. Amo gli animali, però esistono anche le pellicce…».

Cosa fa una persona come te a Natale?

«Prima vado in America. E poi ai Caraibi. Sempre con la famiglia. L’importante è stare con la famiglia».

Pensi ancora che non esistano i poveri in Svizzera?

«Per strada non si vedono. Non è come a Milano, insomma».

Guardati attorno. Quali sono i tuoi marchi preferiti?

«Cartier, Prada, Les Ambassadeurs. Poi anche Philipp Plein…».

Ma Philipp Plein mangia le pizze alle undici di sera con i suoi dipendenti. È un uomo eticamente discutibile…

«Io lo adoro. Lui lavora giorno e notte. Fa bene. Ha il lavoro nel sangue, si vede. Non come me».

TIO/20MIN/GIORDANO