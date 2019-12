Scarlett Johansson, attacco di panico per la salsa del Thanksgiving

LOS ANGELES - Scarlett Johansson ha avuto un «vero e proprio attacco di panico» durante la preparazione della cena del Thanksgiving, la settimana scorsa. L'attrice ha preparato da mangiare per 13 persone in occasione della tradizionale festa americana e ha ammesso che il compito si è rivelato troppo complicato per lei.

Parlando nel programma tv 'Live with Kelly and Ryan' ha spiegato: «Onestamente dopo quel pasto del Thanksgiving ho bisogno di una vacanza. Ho avuto grandi difficoltà. Ho cucinato tutto io perché mia sorella è molto incinta e di solito è con lei che preparo le cose. Ho fatto tutto da sola per circa 13 persone. Eravamo in tanti, è stato molto complicato. Quando è arrivato il momento di fare la salsa ho avuto un vero e proprio attacco di panico».

Recentemente Scarlett ha raccontato di stare attraversando un periodo molto felice per quel che riguarda la sua vita sentimentale. La 35enne, che ha due matrimoni falliti alle spalle, quello con Ryan Reynolds e quello con il padre di sua figlia Romain Dauriac, è fidanzata con Colin Jost. «Sono davvero felice e soddisfatta della mia vita personale», ha confessato. Lo scorso maggio, dopo due anni di relazione, Colin le ha proposto di sposarlo. Lei ha accettato, ma una data per il 'sì' ancora non c'è.