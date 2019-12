Tutta l'arte (e la responsabilità) che c'è dietro a un Dom Pérignon

LUGANO - Una serata all'insegna del re di tutti gli champagne, il Dom Pérignon, quella di venerdì scorso al Principe Leopoldo di Lugano.



Star della serata, oltre al vino e al cibo, anche l'enologo neozelandese Nicholas Lane che da anni lavora per l'azienda francese: «Vi dico un segreto, sono nato a Ginevra», ci racconta con un bicchiere di vino da una Magnum del 2009 nella mano destra.

Qual'è il suo primo ricordo legato al vino?

Il mio primo ricordo vivido è di quando avevo 17 anni. Eravamo appena arrivati in Francia con la mia famiglia. Io e mio papà ci siamo messi a bere una bottiglia di vino già mezza vuota e l'abbiamo finita.

Allora lui ne ha aperta un'altra, e quando ho bevuto dal bicchiere mi sono accorto della differenza che c'era fra le due. È stato come se si accendesse una lampadina.

Da quel momento a... Dom Pérignon, com'è successo?

È di sicuro nata una passione, in Nuova Zelanda - sono neozelandese - ho seguito un percorso scientifico e poi in Francia ho studiato enologia.



Poi ho girato un po' il mondo in varie aziende, in California, Australia e poi di nuovo in patria dove ho lavorato per 13 anni per Cloudy Bay che fa parte del gruppo Moët Hennessy...

A un certo punto volevo cambiare, parlavo bene il francese, e quindi ho deciso di lanciarmi nell'avventura Dom Pérignon.

Con un marchio così forte come Dom Pérignon, quanta libertà creativa e di sperimentazione ha? Quanto può rischiare e quanto invece no?



Una componente di sperimentazione e di rischio c'è sempre, si tratta di bottiglie vintage che vengono messe in vendita dopo almeno 8 anni di maturazione fino a più di 20. Lì possono uscire dei vini davvero diversi, anche a dipendenza dell'annata.



Durante il processo sono tanti gli elementi legati al gusto che dobbiamo tenere costantemente in considerazione e poi... decidere. Alcune volte un po' di coraggio ci vuole, soprattutto quando si tratta di annate atipiche, tipo quella del 2003 che fu particolarmente calda, per dirne una.

La pressione della scelta si fa sentire?



La sentiamo eccome, sì. Se dopo tutti quegli anni - e possono essere davvero parecchi - non è più un Dom Pérignon, beh... rischia di essere un fallimento difficile da digerire.

Il Dom Pérignon, per definizione, è un prodotto eccellente ma anche estremamente popolare. Come si fa a mantenere il livello alto pur accontentando la richiesta?

In questo senso parte più difficile è gestire il clima della Champagne, che è notoriamente ostico fra pioggia, freddo e cielo coperto. Di recente però siamo stati fortunati perché le ultime annate sono state più calde.



Un'altra grande sfida è mantenere la qualità costante, l'armonia e l'emozione nel gusto. Per farlo è necessario assaggiarlo costantemente lungo la sua maturazione.

Parlava di annate più calde, come pensa che influenzerà il vostro lavoro il cambiamento climatico?

Ci sono vantaggi e svantaggi. Le temperature più calde ci vengono in contro - per via del clima della regione - ma poi cambia molto il lavoro che dobbiamo fare per ritrovare gli elementi che ci servono: acidità, corpo e sapore fruttato. Questo perché, semplicemente, l'uva matura in modo diverso.

Al Dom Pérignon va spesso a braccetto anche... una cena. Qual è stato il miglior accostamento fra vino e cibo che le è capitato?

Oh, sono tantissimi (ride) sceglierne uno solo non è facile. Di recente però me n'è capitato uno davvero particolare in un ristorante in Danimarca: nel calice c'era un Dom Pérignon vintage del 2006 e nel piatto c'era un'ostrica tiepida, con sotto una coulis di prezzemolo fredda. C'era il minerale dell'ostrica, l'amarognolo del prezzemolo e poi il vino... Un vero paradiso!