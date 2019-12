Tiziano Ferro ha pianto per la proposta di nozze

ROMA - Tiziano Ferro ha rivelato che quando il compagno Victor Allen gli chiese di sposarlo non riuscì a trattenere l'emozione e scoppiò in lacrime. Il cantante, che la scorsa estate si è sposato prima negli Stati Uniti e dopo qualche settimana anche in Italia, ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale da quando ha fatto coming out nel 2010.

«Nella sfera sentimentale sono stato fortunato, c'è chi non ci arriva mai, io sto vivendo una vera e propria seconda adolescenza, la mia prima storia l'ho avuta a 30 anni, delirio, casino, poi ho preso le misure, qualche frequentazione più o meno inutile, e a quasi 40 anni ho scoperto aspetti del mio sentimento che non conoscevo», ha raccontato l'artista durante un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica". «È strano ma va bene, da ragazzo era lotta, negazione, ripudio, respingevo il mio modo di essere, a 30 anni l'ho accolto, e oggi mi ritrovo sposato», ha aggiunto il 39enne originario di Latina.

Tiziano ha poi rivelato che a distanza di un anno dal fatidico "sì" ancora oggi pronunciare le parole «mio marito» gli fa uno strano effetto. «È abbastanza incredibile e devo dire che ancora mi fa strano sentir dire 'tuo marito', è surreale. Quando mi è arrivata la proposta ho pianto, sì non ci pensavo nel modo più assoluto, ma dalla mia reazione ho capito che l'essere umano celebra l'amore da sempre», ha confidato. «L'amore è naturale come respirare o mangiare, anche quando non c'era la religione, che poi ha incasinato le cose, c'è sempre stata l'esigenza di celebrare l'unione con una compagna o con un compagno, magari prima non lo capivano non perché l'omosessualità non esistesse, ma perché non se ne poteva parlare», ha concluso.