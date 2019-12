Billie Eilish non cerca l'amore: «Sto bene da sola»

LOS ANGELES - Billie Eilish ha rivelato che al momento non le interessa avere un fidanzato. La cantante, che attualmente è felicemente single sebbene non abbia escluso la possibilità di trovare in futuro la sua anima gemella, ha detto di non essere attratta da nessuno e di aver trovato il suo equilibrio. Ha dichiarato: «Non ho un ragazzo. Per la prima volta nella mia vita non sento il bisogno di avere qualcuno al mio fianco. E per la prima volta non c'è nessuno che mi interessi realmente».

«Non sono pronta a innamorarmi, non penso di essere in grado di gestire una relazione e sto bene così come sto. Quindi chi lo sa? Per ora va bene così, ma mai dire mai», ha aggiunto la giovane popstar.

In una video-intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair" ha poi raccontato: «La cosa più importante è riuscire ad essere sereni e felici con se stessi, per la prima volta sto vivendo un periodo particolarmente soddisfacente e sereno della mia vita dopo molti anni».

Non molto tempo fa la 17enne ha dichiarato di odiare l'improvvisa popolarità che l'ha travolta nell'ultimo anno. «Odiavo rilasciare interviste e odiavo essere riconosciuta per strada. Odiavo il mio successo. La fama può essere orribile se non la sai gestire. Alla fine ho capito di dover essere grata per quello che ho e ho smesso di lamentarmi», ha concluso Billie.