«Io sfruttata e poi dimenticata»

ROMA - Maurizia Paradiso si è lasciata andare a un lungo sfogo durante un'intervista rilasciata a "Il Fatto Quotidiano" e ha accusato il mondo dello spettacolo di averla abbandonata. «Perché tutti, nel mondo della televisione, mi hanno sfruttata e poi dimenticata? Eppure io ho fatto del bene a tante persone, ho aiutato tutti quando ero al top del successo. Vorrei essere ascoltata. Viceversa inizierò lo sciopero dei farmaci e della sete», ha dichiarato la conduttrice.

«Sono tre anni che non mi invitano più. Non conosco il motivo. Probabilmente, avendo avuto questa malattia, mi considerano già morta. Io per loro non ci sono più», ha aggiunto.

La 64enne, che per anni è stata una presenza fissa in televisione, ha poi detto che in sul piccolo schermo c'è sempre la solita gente «raccomandata». «Non mi drogo, non bevo, non sono corruttibile. Sicuramente sto sulle palle a tanti. Ho sempre detto quel che pensavo. Eppure mi meraviglio di come non mi utilizzino, nonostante io abbia realizzato degli indici di ascolto altissimi. Oggi in televisione ci sono i soliti idioti e raccomandati. La gente ancora mi chiede un selfie, ancora mi considera un'icona», ha concluso.