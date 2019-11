Nicole Scherzinger: «La mia bulimia ha distrutto le Pussycat Dolls»

LOS ANGELES - Nicole Scherzinger ritiene che la vergogna provata quando era bulimica ha portato alla rottura del gruppo 'Pussycat Dolls'. La band si sciolse 10 anni fa principalmente per volontà della 41enne, ma adesso Nicole si è riunita con quattro delle colleghe, Ashely Robert, Kimberly Waytt, Carmit Bachar e Jessica Sutta.

Duranta una nuova intervista ha riflettuto su quanto il suo disturbo alimentare abbia inciso sulla sua carriera e l'abbia portata ad allontanarsi dal gruppo perché non voleva che le altre sapessero quanto stesse male. Ha detto: «Volevo nascondere i miei problemi al mondo. Provavo molta vergogna. Quando lotti contro i tuoi demoni e le tue insicurezze, non vuoi farlo sapere a nessuno. Sono solo grata di essere riuscita ad uscirne e di essere viva».

È stata poi Kimberly ha raccontare quanto tutte le componenti delle Pussycat Dolls fossero sotto pressione in quel periodo. Veniva detto loro che dovevano essere magrissime, tanto che divennero tutte degli "alieni anoressici". Stavolta però spera che le cose vadano diversamente.

Parlando nel podcast 'The Dan Wootton Interview' ha spiegato: «Adesso ho due bambine che mi osservano. Il mio messaggio per loro e non solo è: dovete trovare il modo di sentirvi bene con voi stessi». Nicole non potrebbe essere più d'accordo. «Il nostro è un messaggio di uguaglianza, inclusività e, cosa più importante, di accettazione», ha aggiunto.